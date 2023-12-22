Греф допустил приватизацию госкомпаний

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Многие государственные компании в России, включая Сбер, могут приватизировать. Об этом заявил глава финансового конгломерата Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Так, по его словам, Сбер является довольно привлекательным активом, который захотят приобрести. Однако при этом Греф отметил, что средства от приватизации необходимо направить на реализацию инвестпроектов в РФ.

"Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка", – объяснил он.

При этом глава Сбера добавил, что не слышал обсуждений о возможной приватизации правительством госкомпаний.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что министерство рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. По его мнению, данный вопрос должен обсуждаться в правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что российские власти считают идею приватизации полезной. Однако начало процесса требует решения вопросов рентабельности.



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