Ефимов: застройщики Москвы с марта получили отсрочку по банковским гарантиям на ₽1,3 млрд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с марта текущего года 11 застройщиков воспользовались возможностью отсрочить на шесть месяцев предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного земельного участка. Общая сумма отсрочки превысила 1 миллиард рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы, получившие отсрочку, осуществляют строительство на 19 земельных участках общей площадью 37,14 гектара. Общая сумма отсроченной банковской гарантии составила 1,3 миллиарда рублей, эти средства девелоперы смогут направить на реализацию уже начатых, а также на запуск новых проектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Для получения отсрочки инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман выразил надежду, что отсрочка предоставления банковской гарантии сократит издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования земли, а потому строительные проекты не будут заморожены.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках работы по снижению административной нагрузки на застройщиков в Москве автоматически продлят разрешения на строительство для 412 объектов, истекающие до 1 августа 2022 года.

По словам заммэра, в настоящее время в стадии строительства находятся 88 жилых домов, 51 объект улично-дорожной сети, более 40 многофункциональных торговых комплексов и 19 образовательных учреждений, срок действия разрешений на строительство которых истекает до 1 августа 2022 года. Общая площадь данных объектов превышает 6 миллионов квадратных метров.

