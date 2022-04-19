Бочкарев: монтаж освещения завершен в залах центров самбо и бокса в "Лужниках"

11:29
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В залах центров самбо и бокса на территории "Лужников" завершился монтаж освещения. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения, за ходом процесса пусконаладочных работ могут наблюдать все жители Москвы. В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж", – отметил он.
По словам Бочкарева, в настоящее время в будущем центре единоборств уже выполнено спортивное освещение в зрительных залах. Также специалисты установили в блоке самбо медиаэкран. Такие же работы проводятся в блоке бокса.
Помимо этого, началось благоустройство территории вокруг центра. По итогу всех выполненных работ будет сохранена общая стилистика спортивного кластера "Лужники".
Ранее стало известно, что центры самбо и бокса откроют в "Лужниках" в середине 2022 года. В настоящее время готовность объекта составляет 80%.
До этого сообщалось, что в районе Черемушки на юго-западе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с магазинами и общепитом. Предполагается, что площадь объекта на Зюзинской улице составит около 6 тысяч квадратных метров.
Десять крупных спортивных объектов планируют ввести в Москве в 2022 году
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