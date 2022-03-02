Пятиэтажный ФОК построят на Липецкой улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

На Липецкой улице в Восточном Бирюлеве построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь пятиэтажного здания составит около семи тысяч квадратных метров. Соответствующий проект уже одобрен. Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, фасад ФОКа облицуют под дерево.

"Для отделки здания будут использоваться сэндвич-панели различных оттенков. Благодаря сочетанию с витражами, которых будет действительно довольно много, получится современное стильное здание, которое хорошо впишется в сложившуюся среду этого района", – подчеркнул Кузнецов.

В спорткомплексе расположат тренажерный зал, бассейн, зону для групповых занятий и блок административных зданий. Территория вокруг ФОКа будет благоустроена.

Всего в этом году в Москве планируют завершить строительство 22 спортивных объектов, а также провести свыше 15 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный спортивный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево. Там разместят два катка для хоккея и фигурного катания, залы для занятий танцами и боксом, фитнес-бар, административный блок и другие помещения. Кроме того, на втором этаже оборудуют балкон.