ФОК с объектами культуры и торговли планируют построить в ТиНАО

10:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В поселении Первомайском в ТиНАО планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с расширенной функцией, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Председатель комитета Анастасия Пятова рассказала, что по результатам внесения изменений в ПЗЗ рассматриваемый земельный участок ориентировочной площадью 0,89 гектара может быть выставлен на торги для размещения ФОКа.
Расширенная функция комплекса предполагает размещение объектов культуры, бытового обслуживания, торговли и других. Общая площадь объекта составит 4 тысячи 450 квадратных метров.
В пресс-службе добавили, что на данный момент участок свободен от капитальных строений.
Ранее сообщалось, что пятиэтажный спортивный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево. В комплексе разместят два катка для хоккея и фигурного катания, залы для занятий танцами и боксом, фитнес-бар, административный блок и другие помещения. Кроме того, на втором этаже оборудуют балкон.
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