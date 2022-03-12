Центры самбо и бокса откроют в "Лужниках" в середине 2022 года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Центры самбо и бокса у олимпийского комплекса "Лужники" планируется открыть в середине 2022 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Сейчас идут работы по оснащению центра медиасистемами и электроникой", – уточнил Бочкарев.

Центры самбо и бокса будут объединены общим фасадом. При этом они будут функционировать независимо друг от друга. У каждого здания появятся подземная парковка и витражное остекление, что позволит зрителям наблюдать за тренировками.

Для посетителей обустроят зал для соревнований и ринг с трибунами на 1,6 и 2 тысячи зрителей, тренировочный зал, бассейн, медико-восстановительный центр, а также конференц-залы.

Ранее сообщалось, что в районе Черемушки на юго-западе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с магазинами и общепитом. Предполагается, что площадь объекта на Зюзинской улице составит около 6 тысяч квадратных метров.

