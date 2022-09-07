Бочкарев: застройщики Москвы оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные застройщики в сжатые сроки смогли найти аналоги материалам и комплектующим из-за рубежа. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, РФ стала взаимодействовать с азиатским рынком, однако при этом сильно выросла и доля отечественных деталей.

"Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и сегодня мы видим результаты – на 90–95% в стройке используются отечественные материалы", – отметил Бочкарев.

Он уточнил, что переход на широкое использование российского оборудования стимулировал и производство в РФ. Так, например, часть оборудования, установленная на объектах столичной подземки, выпускается в России.

"На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод", – рассказал заммэра.

В свою очередь, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова для примера удавшегося импортозамещения привела проект возведения спорткомплекса – Академии спорта "Динамо".

"Для оформления внешнего контура здания девелопер использовал фасадные кассеты из алюминия отечественного производства. Отечественные материалы для отделки фасадов использовались и при строительстве ЖК "Золотой", – отметила Пятова.

Кроме того, по словам руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в России также начали производить различные насосы, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных организаций.

"Участники строительства довольно давно начали смотреть в сторону российских производителей материалов и оборудования. Поэтому в сложившейся ситуации застройщики не испытывают трудностей с ресурсами. Запущенный еще несколько лет назад процесс импортозамещения позволил практически безболезненно перевести стройки в новое русло", – заключил Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости работать над новыми технологиями при импортозамещении. Отмечалось, что речь идет о технологиях в области микроэлектроники, автомобилестроения, авиации и других сфер.

По словам мэра, это необходимо, чтобы через 3–5 лет создать в этих нишах конкурентную на мировом уровне продукцию.

