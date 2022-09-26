Фармкомпании в Москве могут исследовать лекарства по 50 профилям заболеваний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о возможностях, которые город предоставляет фармкомпаниям для проведения клинических исследований лекарств.

Представитель мэрии отметила, что городские власти многие годы закупают передовые лекарства для горожан напрямую у фармацевтических компаний, а также помогают с проведением исследований.

"Мы готовы организационно поддержать фармкомпании – предоставить площадку для исследований, сформировать исследовательскую команду, подобрать добровольцев и предоставить юридическое сопровождение. Фармкомпании смогут проводить на базе городских поликлиник и больниц все фазы клинических исследований", – заявила Ракова.

Заместитель мэра уточнила, что в амбулаторном и стационарном звеньях здравоохранения Москвы предусмотрены 60 организаций для проведения исследований. Они могут работать более чем с 50 терапевтическими областями, в числе которых генетика, онкология и другие сферы медицины.

По словам Раковой, за последние десять лет Москва провела более 1,7 тысячи исследований с ведущими отечественными и мировыми фармкомпаниями. Отдельно заммэра указала на удобство процесса подачи заявки на проведение клинического исследования – например, за заявкой можно следить в онлайн-формате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичный кабмин окажет поддержку при проведении клинических исследований новых лекарств на базе медучреждений города.

Правительство Москвы со своей стороны будет подбирать площадки с нужными аппаратами и расходниками для проведения исследований, а также курировать создание команды экспертов и набор пациентов-добровольцев.