Вакцина от COVID-19 "Конвасэл" может стать доступна в РФ в конце сентября

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Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством РФ вакцина от коронавируса "Конвасэл" может поступить в российские медучреждения уже в конце сентября, заявил замглавы ФМБА Игорь Борисевич. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора, в конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", – сказал он в ходе выступления на форуме "Биотехмед" в Сочи.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от коронавируса после других препаратов.

В клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.

