"Известия": аналитики назвали волонтеров более счастливыми людьми

Фото: 123RF/edhar

Новое исследование аналитиков показало, что волонтеры чаще считают себя счастливыми, чем люди, которые не участвуют в волонтерских движениях и не занимаются добровольным трудом. Об этом сообщает газета "Известия".

Данные специалистов Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показывают, что у волонтеров в целом выше уровень субъективного благополучия. Аналитики для исследования использовали данные опросов, проводившихся в 2025 году.

Счастливыми себя считает 31% волонтеров, тогда как среди людей, которые не занимаются волонтерской деятельностью, счастливыми себя назвали 22% опрошенных. Удовлетворенных жизнью оказались 25% волонтеров против 18% среди "неволонтеров".

Директор Центра исследований Ирина Мерсиянова в интервью изданию подчеркнула, что волонтеры также испытывают более широкий спектр положительных эмоций в повседневной жизни. К примеру, они чаще говорят о том, что в последнее время увлекались каким-то делом (64% против 50%), гордились достижениями (86% против 75%), чувствовали оптимизм и предполагали, что все складывается к лучшему (80% против 68%).

В целом многие исследователи как в России, так и за рубежом считают, что волонтерство положительно влияет на психологическое состояние человека.

Ранее "Союз волонтеров" объявил о наборе добровольцев для участия в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Фестиваль состоится на Красной площади с 22 по 31 августа. Помощь волонтеров понадобится на четырех направлениях: контрольно-пропускные пункты (КПП), навигация на площадке, рассадка на трибунах и пресс-центр.