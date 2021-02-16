Льготную ипотеку нужно распространять на проекты ИЖС – Хуснуллин

15:00
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Льготную ипотеку необходимо расширять на проекты индивидуального жилого строительства (ИЖС), сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Мы совместно с Центробанком ведем активную работу по решению вопроса снижения стоимости ипотечных кредитов для заемщиков, в том числе с помощью льготных ипотечных программ", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что без доступной ипотеки будет невозможно выполнить программу строительства 1 миллиарда квадратных метров жилья, которая стоит перед правительством.
"На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство", – сказал Хуснуллин.
Также он напомнил, что в прошлом году были выделены дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков. И в этом году, по его словам, будет рассмотрена возможность выделения дополнительных средств на решение этой проблемы.
В ГД ранее предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей. Поучаствовать в программе могут семьи, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.
Сенатор Валерий Рязанский оценил эту идею. По его словам, в РФ огромное количество территорий, которые очень мало заселены. Поэтому такая программа принесла бы пользу, отметил сенатор.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: