Льготную ипотеку нужно распространять на проекты ИЖС – Хуснуллин

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Льготную ипотеку необходимо расширять на проекты индивидуального жилого строительства (ИЖС), сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы совместно с Центробанком ведем активную работу по решению вопроса снижения стоимости ипотечных кредитов для заемщиков, в том числе с помощью льготных ипотечных программ", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что без доступной ипотеки будет невозможно выполнить программу строительства 1 миллиарда квадратных метров жилья, которая стоит перед правительством.

"На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для семей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство", – сказал Хуснуллин.

Также он напомнил, что в прошлом году были выделены дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков. И в этом году, по его словам, будет рассмотрена возможность выделения дополнительных средств на решение этой проблемы.

В ГД ранее предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей. Поучаствовать в программе могут семьи, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.

Сенатор Валерий Рязанский оценил эту идею. По его словам, в РФ огромное количество территорий, которые очень мало заселены. Поэтому такая программа принесла бы пользу, отметил сенатор.