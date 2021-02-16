В ГД предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В России хотят расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.
В письме на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина парламентарий говорит о том, что одной из задач, поставленных президентом России, является разработка мер поддержки индивидуального строительства. В настоящее время в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.
По его мнению, для удовлетворения спроса на рынке и стимуляции индивидуального жилищного строительства существование одной программы с таким ограничением не является достаточным.
"Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов – получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан", – говорится в обращении Власова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах. В разработке ипотечных программ также примут участие специалисты Банка России.
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