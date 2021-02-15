Путин поручил разработать программы льготной ипотеки до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В разработке ипотечных программ также примут участие специалисты Банка России.

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", – указано в тексте поручения.

Срок выполнения – до 31 марта 2021 года.

Ранее глава государства поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Кроме того, глава государства потребовал реализовать эксперимент по использованию электронных копий документов.

