Путин поручил разработать программы льготной ипотеки до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021–2024 годах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В разработке ипотечных программ также примут участие специалисты Банка России.
"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", – указано в тексте поручения.
Срок выполнения – до 31 марта 2021 года.
Ранее глава государства поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Кроме того, глава государства потребовал реализовать эксперимент по использованию электронных копий документов.
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