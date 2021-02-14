Мишустин и руководство Совфеда планируют встречу 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководство Совфеда и премьер-министр РФ Михаил Мишустин планируют провести встречу в здании палаты 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя регламентного комитета Совфеда Вячеслава Тимченко.

По его словам, в ходе встречи могут обсуждаться планы законодательной деятельности Совфеда на весеннюю сессию, а также задачи, поставленные президентом по развитию экономики, проблемные вопросы в развитии регионов.

"Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры", – отметил он.

Ранее Михаил Мишустин попросил министров отчитаться по зарплатам бюджетников к началу апреля. Премьер сказал, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. Нужно оперативно изучить реальное положение дел и собрать полную информацию по этому вопросу.