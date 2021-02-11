Минобрнауки назвало зарплату пожаловавшейся Путину ученой

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Средняя зарплата пожаловавшейся Владимиру Путину ученой Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в 2020 году составила 44 129 рублей в месяц.
Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания президента РФ с членами правительства, эта сумма включает должностной оклад в 25 тысяч рублей.
Министр отметил, что доход научной сотрудницы в 2019 году из-за гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) был чуть больше 57 тысяч рублей.
Он также добавил, что в институте в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200 процентов от средней по региону, которая составляла 67 200 рублей, передает РИА Новости.
"Если добавить к этому гранты РФФИ, то получается, что установленный показатель в 200 процентов от средней по экономике в данном конкретном учреждении был выполнен", – сказал Фальков.
Ранее в ходе заседания Совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых Анастасия Проскурина обратила внимание Путина на уровень зарплат.
В частности, она сообщила, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.
Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
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