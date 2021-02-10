СК начал проверку ситуации с невыплатой зарплат ученым в Новосибирске

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Следователи организовали проверку ситуации с зарплатами ученых Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, устанавливается круг научных сотрудников, "чьи права на оплату труда были нарушены".

Также СК оценит действия должностных лиц, "которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым".

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход и результаты проведения проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в ходе заседания Совета по науке и образованию сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат.

В частности, она сообщила, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.