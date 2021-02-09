Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

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Министерство науки и высшего образования проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая не соответствует уровню в 200 процентов от средней по региону.

"Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги", – заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, "такие ситуации бывают", поэтому нужно предметно разбираться, так как зарплата выплачивается в конкретном университете или в научной организации.

В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат.

В частности, она сообщила, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тысяч рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200 процентов от средней по региону, то есть около 80 тысяч рублей.

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.