Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных копий документов

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Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря провести эксперимент по использованию электронных копий официальных документов, в том числе в мобильных приложениях. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами", – говорится в тексте поручения.

В документе отмечается, что в ходе эксперимента кабмин должен сформировать перечни документов и случаев, при которых использование электронных дубликатов является допустимым. Также правительство должно принять "меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов".

Ранее Путин поручил правительству и региональным властям внимательно изучить ситуацию с оплатой труда бюджетников. Глава государства выразил мнение, что "современные цифровые, информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста". Путин подчеркнул, что в стране на сегодняшний день такие возможности есть.