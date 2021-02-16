Сенатор оценил идею расширения льготной ипотеки на строительство частного дома

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский отреагировал на идею расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Об этом сообщает RT.

"Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом", – отметил Рязанский. По словам сенатора, любые предложения надо прорабатывать и изучать.

Он также подчеркнул, в РФ огромное количество территорий, которые очень мало заселены.

"Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна", – отметил Рязанский.

Ранее в ГД предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей. Поучаствовать в программе могут семьи, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.