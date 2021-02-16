Сенатор оценил идею расширения льготной ипотеки на строительство частного дома

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский отреагировал на идею расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Об этом сообщает RT.
"Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребенок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом", – отметил Рязанский. По словам сенатора, любые предложения надо прорабатывать и изучать.
Он также подчеркнул, в РФ огромное количество территорий, которые очень мало заселены.
"Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна", – отметил Рязанский.
Ранее в ГД предложили расширить программу льготной ипотеки на строительство частного дома. Сейчас в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей. Поучаствовать в программе могут семьи, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.
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