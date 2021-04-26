ФАС и Роскачество проверят производителей товаров на "двойные стандарты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве по пресечению фактов недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такой меры стал факт того, что некоторые недобросовестные компании популярных брендов могут поставлять или производить на территории РФ товары, отличающиеся по характеристикам и свойствам от тех товаров, которые эти же компании поставляют за рубеж.

"Сегодня мы с Роскачеством подписали соглашение о совместной работе по пресечению таких фактов недобросовестной конкуренции и соблюдению требований законодательства при продвижении, рекламе и обороте товаров, чтобы защищать интересы наших людей", – рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Теперь работа по выявлению проблемы "двойных стандартов" в свойствах и качестве товаров в одинаковых упаковках будет идти быстрее и тщательнее, отметили в ФАС.

Первым шагом станет анализ групп, которые исследовались в странах Европейского союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендом, но реализуемых в разных странах.

Как отметил глава Роскачества Максим Протасов, некоторые производители могут использовать недобросовестные методы в погоне за увеличением продаж. В качестве примера он привел исследование на рынке питьевой воды.

"В значительной части марок обработанной воды, которая в соответствии с техрегламентом не может именоваться и визуализироваться как природная, на этикетках содержались лес, горы, ручьи, долины. Такая визуализация, наименования и текст на этикетках отсылают потребителей к природному происхождению такой воды и создают незаслуженное преимущество таким игрокам рынка", – объяснил Протасов.

Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Специалисты проверили несколько организаций и сделали определенные запросы в связи с ростом цен на металлопрокат.

Также в службе приняли во внимание заявления граждан и организаций о возможном повышении стоимости строительства жилья из-за роста цен на строительные материалы.