Россиянам объяснили, какие товары с дефектом нельзя вернуть в магазин

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В российском законодательстве закреплен целый перечень товаров, не подлежащих возврату в магазин, рассказал замглавы Роскачества Александр Борисов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"К ним относятся игрушки с двигателями, автомобили, мотоциклы, суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты", – сказал эксперт.

Также Борисов уточнил, что действующие нормы не предусматривают возврата технически сложных товаров с дефектом. К ним относятся компьютеры, устройства к ним (принтеры, сканеры и тому подобное), игровые приставки, бытовая техника, комплекты спутникового телевидения, цифровые проекторы, а также наручные и карманные часы, фотоаппараты и видеокамеры.

"Для таких товаров предусмотрен сервис в виде ремонта и замены запасных частей. Но есть исключение: если в ходе сервисных работ или в результате экспертизы будет установлен заводской брак, не предполагающий использование товара по назначению, то такой товар подлежит обмену на общих основаниях", – пояснил Борисов.

Эксперт уточнил, что в таких случаях применяется норма статьи 25 закона "О защите прав потребителей".

Ранее в Роскачестве рассказали, как утилизируют старые смартфоны. Так как в составе устройства есть вредные компоненты, способные навредить людям и окружающей среде, его нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Специалисты советуют сдать ненужный аппарат. К примеру, это можно сделать через пункты приема вторсырья.