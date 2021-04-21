В Роскачестве рассказали, как вернуть пропавший смартфон прямо из дома

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
Чтобы найти потерянный или украденный смартфон, необходимо активировать заложенные в него функции, созданные производителем для подобных ситуаций, заявил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Эксперт пояснил, что такие механизмы имеются в телефонах практически всех производителей.
"На айфоне/айпаде сразу после покупки нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону ("Локатор"). Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение "Локатор" и дождаться отображения потери на карте. Если другого устройства нет, можно воспользоваться сервисом через интернет, введя в браузере адрес icloud.com/find и затем войдя в свой Apple ID", – сказал Кузьменко.
Девайс на платформе Android и часы Wear OS можно отыскать через аккаунт Google, если на нем была активирована функция "Найти устройство" и выполнено подключение к аккаунту. Информация о местонахождении устройства отобразится на карте, а на телефон придет уведомление. Также его можно заблокировать, удалить с него все данные или осуществить прозвон на полной громкости.
Кузьменко пояснил, что аналогичной системой оснащены смартфоны Huawei и Honor. Зайдя в аккаунт Huawei вы сможете временно заблокировать ваше устройство, удалить данные или прозвонить его.
Ранее эксперт сообщил, что любое установленное приложение и закешированные в нем данные замедляют работу смартфона, поэтому самый простой способ ускорить его работу – это определить лишние программы и удалить их из памяти вашего гаджета.
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