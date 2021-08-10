В России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина – СМИ

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Правительство РФ решило не вводить срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, в частности, запрещающих экспорт бензина. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Коммерсант".

Уточняется, что такое решение было принято в понедельник, 9 августа, на совещании с представителями нефтекомпаний у вице-премьера Александра Новака, где обсуждали текущую ситуацию на российском рынке топлива.

Сообщается, что среди аргументов в пользу отказа от резких шагов был якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи подешевевшей ниже 70 долларов за баррель нефтью. По итогам совещания нефтяным компаниям было вновь рекомендовано увеличить продажи бензина на бирже.

Ранее в Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин. Он заверил, что в министерстве внимательно отслеживают развитие ситуации. Он также добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.

Позднее Новак заявил, что правительство рассматривает этот вопрос. Он уточнял, что возможное введение временных ограничений на вывоз бензина из России сможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.