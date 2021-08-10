Число погибших после аварии в больнице Владикавказа увеличилось до 11

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Еще два человека скончались после аварии с кислородом в больнице Владикавказа. Таким образом, число погибших увеличилось до 11, сообщает ТАСС.

"К сожалению, за последние сутки мы потеряли еще двух человек, двоих мужчин", – сказал врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев.

По его словам, причиной аварии, предположительно, стал сбой в системе подачи кислородного обеспечения. На данный момент в случившемся разбираются специалисты.

Чиновник также отметил, что во вторник до конца дня в медучреждении будет запущена основная линия подачи кислорода.

В пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что, вероятно, не все пациенты погибли в результате инцидента.

"За сутки умерли 11 человек, девять из них вследствие аварии. Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила в результате тромбоэмболии. По еще одному случаю будет проводиться дополнительная судмедэкспертиза, и по ее заключению будет понятно", – пояснили в ведомстве.

Ранее в больнице было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Для этого минувшей ночью более 15 тонн газа доставили в республику из разных регионов России.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом.

Причиной поломки стала изношенная подземная магистраль. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.

