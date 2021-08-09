Организована доследственная проверка после ЧП в больнице Владикавказа

21:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Следователи начали проверку после инцидента в больнице в Северной Осетии, где погибли девять человек с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания Эдуарда Гусова.
"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас следователи работают на месте происшествия, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Кроме того, сообщается, что Росздравнадзор и прокуратура Северной Осетии также проведут свои проверки инцидента.
Как сообщили в Минздраве региона, больные, которые погибли из-за аварии на кислородной станции, находились в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что остальных пациентов обеспечивают кислородом с помощью резервных кислородных баллонов.
9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, погибли пациенты с коронавирусом. По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль.
Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии
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