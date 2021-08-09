Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где произошло ЧП

20:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минобороны РФ доставит кислород во Владикавказ после аварии на кислородной станции в одной из городских больниц, заявил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщает РИА Новости.
"Решен вопрос с министерством обороны по доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка двух тонн", – сказал он.
Помимо этого, кислород в город доставят два автомобиля, один из которых в настоящее время направляется во Владикавказ из Краснодара.
"У нас одна машина на 35 тонн, она сейчас выезжает за кислородом, другая находится на выезде из Краснодара. Чтобы гарантированно скомпенсировать время приезда и заправки емкостей, решен вопрос: нашу машину уже на выезде из Краснодара взяли на сопровождение и до границы республики будут сопровождать", – сообщил Меняйло.
Он пояснил, что место прорыва трубы под землей удалось найти, в настоящее время специалисты ведут ее откопку. Также глава региона заявил о намерениях обеспечить все стационары Северной Осетии кислородными станциями во избежание аналогичных инцидентов.
"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", – сказал Меняйло.
9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, погибли пациенты с коронавирусом.
По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль.
Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии
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