Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где произошло ЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минобороны РФ доставит кислород во Владикавказ после аварии на кислородной станции в одной из городских больниц, заявил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решен вопрос с министерством обороны по доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка двух тонн", – сказал он.

Помимо этого, кислород в город доставят два автомобиля, один из которых в настоящее время направляется во Владикавказ из Краснодара.

"У нас одна машина на 35 тонн, она сейчас выезжает за кислородом, другая находится на выезде из Краснодара. Чтобы гарантированно скомпенсировать время приезда и заправки емкостей, решен вопрос: нашу машину уже на выезде из Краснодара взяли на сопровождение и до границы республики будут сопровождать", – сообщил Меняйло.

Он пояснил, что место прорыва трубы под землей удалось найти, в настоящее время специалисты ведут ее откопку. Также глава региона заявил о намерениях обеспечить все стационары Северной Осетии кислородными станциями во избежание аналогичных инцидентов.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", – сказал Меняйло.

9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, погибли пациенты с коронавирусом.

По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль.