Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:57

Минобороны доставит кислород в больницу Владикавказа, где произошло ЧП

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минобороны РФ доставит кислород во Владикавказ после аварии на кислородной станции в одной из городских больниц, заявил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решен вопрос с министерством обороны по доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка двух тонн", – сказал он.

Помимо этого, кислород в город доставят два автомобиля, один из которых в настоящее время направляется во Владикавказ из Краснодара.

"У нас одна машина на 35 тонн, она сейчас выезжает за кислородом, другая находится на выезде из Краснодара. Чтобы гарантированно скомпенсировать время приезда и заправки емкостей, решен вопрос: нашу машину уже на выезде из Краснодара взяли на сопровождение и до границы республики будут сопровождать", – сообщил Меняйло.

Он пояснил, что место прорыва трубы под землей удалось найти, в настоящее время специалисты ведут ее откопку. Также глава региона заявил о намерениях обеспечить все стационары Северной Осетии кислородными станциями во избежание аналогичных инцидентов.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", – сказал Меняйло.

9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, погибли пациенты с коронавирусом.

По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль.

Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать