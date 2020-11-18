Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:08

После разгерметизации трубы в Коммунарке пациентов переведут в соседние корпуса

происшествия

Фото: mobrep.ru

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал дополнительную информацию об инциденте с разгерметизацией трубы с кислородом в корпусе больницы № 40 в Коммунарке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах больницы, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация", – уточнили в Депздраве.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что в одном из временных корпусов медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии. В результате инцидента никто не пострадал, в здании не было пациентов. Последствия инцидента устраняются. Угрозы жизни и здоровью пациентов и персонала нет.

В МЧС также подтвердили, что после произошедшего не начался пожар. Белый дым над зданием был проявлением выходившего из аварийной трубы кислорода, а не возгорания.

В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать