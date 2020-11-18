После разгерметизации трубы в Коммунарке пациентов переведут в соседние корпуса

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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал дополнительную информацию об инциденте с разгерметизацией трубы с кислородом в корпусе больницы № 40 в Коммунарке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах больницы, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация", – уточнили в Депздраве.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что в одном из временных корпусов медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии. В результате инцидента никто не пострадал, в здании не было пациентов. Последствия инцидента устраняются. Угрозы жизни и здоровью пациентов и персонала нет.

В МЧС также подтвердили, что после произошедшего не начался пожар. Белый дым над зданием был проявлением выходившего из аварийной трубы кислорода, а не возгорания.

