Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет – Депздрав

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал ситуацию во временном госпитале в Коммунарке.

"Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии", – говорится в сообщении Депздрава.

Представители ведомства отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, больных в корпусе не было.

"Соответствующие службы исправляют неисправность", – говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Также отмечается, что угрозы для пациентов и персонала больницы нет.

"Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация", – добавили в Депздраве.

На место происшествия выехали спасатели, которые позже подтвердили, что пожара в сооружении не было.