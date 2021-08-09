Девять человек скончались после прорыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе

20:04
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались 9 человек. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.
"Скончались семь человек, в тяжелом состоянии два человека. Всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19:46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти", – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минздраве региона, погибли пациенты с коронавирусом.
"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", – сообщили в ведомстве.
По словам врио главы республики, причиной инцидента стал прорыв трубы, находящейся под землей. Также информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной поломки стала изношенная подземная магистраль.
"Люди погибли из-за остановки подачи кислорода, произошедшей вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации", – говорится в сообщении.
После случившегося власти Северной Осетии договорились о доставке кислорода из Москвы.
В ноябре прошлого года разгерметизация трубы с кислородом произошла в корпусе больницы № 40 в Коммунарке.
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