В больнице Владикавказа возобновили подачу кислорода пациентам после аварии

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В больнице во Владикавказе, где из-за ЧП скончались девять человек, наладили бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Северной Осетии.

Ночью в республику машины доставили газ: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре – из Ставропольского края и восемь из Краснодара. Еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который расположен в Моздоке.

В ведомстве добавили, что все медучреждения региона обеспечены кислородом и продолжают принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом, 9 больных умерли. Известно, что все они были в крайне тяжелом состоянии. Причиной поломки стала изношенная подземная магистраль. Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.

