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Фото: портал мэра и правительства Москвы
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", – говорится в сообщении.
В региональном Минздраве уточнили, что в результате инцидента погибли восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. В ведомстве также сообщили, что погибшие находились в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, во Владикавказ по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко направлены специалисты Росздравнадзора и группа реаниматологов Федерального центра Минздрава РФ.
"В больнице проводятся мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, кислород в отделение реанимации поступает", – сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. Как уточнили в Минздраве Северной Осетии, погибли пациенты с коронавирусом. По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль.
Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии
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