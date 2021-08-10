Власти назвали сроки подачи кислорода в больницу Владикавказа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подачу кислорода по основной схеме в больнице Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с COVID-19, восстановят в течение 1–2 дней, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
"Подачу кислорода восстановят сегодня – завтра, там специалисты работают", – цитирует его ТАСС.
9 августа в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе скончались девять человек. В региональном Минздраве уточнили, что в результате инцидента погибли восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. В ведомстве также сообщили, что погибшие находились в крайне тяжелом состоянии.
По некоторым данным, причиной аварии могла стать изношенная подземная магистраль. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Кроме того, во Владикавказ по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко направлены специалисты Росздравнадзора и группа реаниматологов Федерального центра Минздрава РФ.
Девять человек погибли из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии
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