"Магнит" закрыл сделку по приобретению торговой сети "Дикси"

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Ретейлер "Магнит" закрыл сделку по приобретению сети продовольственных магазинов "Дикси", стоимость покупки 2 477 магазинов и 100% акций компании составила 87,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте "Магнита".

"Магнит" приобрел Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом "Дикси" и 39 суперсторами под брендом "Мегамарт". Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 319 торговых точек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что также в рамках сделки "Магнит" купил 5 распределительных центров и более 700 грузовых автомобилей.

Ранее сделку по приобретению "Магнитом" сети продовольственных магазинов "Дикси" одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако ведомство выдало предписание, так как доля объединенной сети превысит 25-процентный порог доминирования на рынках ряда регионов России.

Отмечается, что компания "Магнит" при осуществлении сделки будет обязана учитывать ограничения закона о торговле по порогу доминирования на рынке. В ФАС подчеркнули, что решение об одобрении сделки действует исключительно в совокупности с данным предписанием.