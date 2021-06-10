В РФ могут запретить крупным сетям работать по ночам и в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить в ряде регионов работу торговых сетей в ночное время и по выходным для выравнивания конкуренции в отрасли с малым бизнесом, сообщает газета "Известия". Обращение с данным предложением направлено в адрес помощника президента Максима Орешкина.

"Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли – нестационарные объекты, ярмарки – не работают, то такая мера может стать поддержкой", – пояснили в аппарате Кутепова.

Эксперты считают, что доминирующее положение крупного ретейла, а также сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях являются проблемами отрасли в регионах.

По мнению специалистов, мера имеет директивный характер и мало соответствует представлениям о рыночной экономике. В письме уточняется, что инициатива сформирована в ответ на запрос ряда субъектов.

В свою очередь, в республиках Марий Эл, Алтай и Чувашия, в Калужской, Тульской и Орловской областях полагают, что на их территории мера неактуальна.

"На территории Чувашской Республики магазины федеральных торговых сетей в основном работают с 8 до 22 часов. При этом субъекты малого предпринимательства вправе самостоятельно принять решение о продлении режима работы своих точек", – отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства от сети магазинов "Магнит" о покупке "Дикси", а также от сети "Лента" о покупке Billa. Объединение торговых сетей проходит под контролем ФАС.