ФАС одобрила сделку "Магнита" по покупке сети магазинов "Дикси"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению "Магнитом" сети продовольственных магазинов "Дикси", однако ведомство выдало предписание, так как доля объединенной сети превысит 25-процентный порог доминирования на рынках ряда регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Федеральная антимонопольная служба принимает решение об удовлетворении данного ходатайства и об одновременной выдаче АО "Тандер" (операционная структура "Магнита". – Прим. ред.) и лицам, входящим с ним в одну группу лиц, АО "Дикси Групп", АО "Дикси Юг", ООО "МИТ", ООО "Дикси-Снежинск", ООО "Аргумент" и лицам, входящим с ними в одну группу лиц, предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции", – указано в материалах ФАС.

Отмечается, что компания "Магнит" при осуществлении сделки будет обязана учитывать ограничения закона о торговле по порогу доминирования на рынке. В ФАС подчеркнули, что решение об одобрении сделки действует исключительно в совокупности с данным предписанием.

Ранее сообщалось, что ретейлер "Магнит" договорился о приобретении розничной сети "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России. Предварительная дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года.