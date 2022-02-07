Число машин на московских дорогах уменьшилось на 15%

Машины все чаще остаются на парковках. На прошлой неделе число автомобилей на дорогах столицы уменьшилось еще на 15% по сравнению с декабрем. Это примерно 400 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что загруженность городских улиц сильно упала. Если раньше было 8–9 баллов, то теперь всего 5–6 баллов. Больше всего разгрузились дороги на юго-западе столицы – Профсоюзная улица, Варшавское шоссе, Ленинский и Мичуринский проспекты.

Такое сокращение трафика объясняется тем, что многие автомобилисты находятся на удаленке. Садиться за руль им приходится гораздо реже.

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