Интервалы движения трамваев в Москве составили менее 4 минут в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благодаря переходу в управление метро интервалы движения трамваев в Москве составляли менее четырех минут на 75% участков сети в 2021 году, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента транспорта.
Отмечается, что такой показатель является самым низким в мире. Так, интервалы движения трамваев в Сиднее составляют 8 минут, Париже – 9,5 минуты и Гонконге – 10,5 минуты.
Кроме того, за последние пять лет произошло масштабное обновление парка – был закуплен 461 новый трамвай, добавлено 30 тысяч новых пассажирских мест.
"Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем 24 на 7 – сервисным обслуживанием и ремонтом занимается производитель в течение 30 лет, что убрало проблемы с выходом транспорта на линии", – говорится в сообщении.
В Дептрансе также добавили, что сегодня ремонтные работы проводятся без закрытия линий в будни, это стало возможным благодаря новым технологиям. В 2022 году планируется провести 70% капитального ремонта путей силами метрополитена, а также обновить 20 стрелочных переводов, около 90 километров контактной сети и питающих кабелей.
Ранее сообщалось, что началась разработка проекта новой линии трамвая, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова в центре Москвы. Она соединит уже существующие трамвайные пути, что позволит жителям ВАО без пересадок доезжать до "Третьяковской" и Павелецкого вокзала.
В Москве построят новую трамвайную линию
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