Автоэксперт перечислил нюансы зимней парковки

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, какие вещи следует учитывать при парковке в зимнее время года. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Специалист обратил внимание, что зимой управлять машиной становится сложнее из-за снега и гололеда. По этой причине водителям следует проявлять крайнюю осторожность при движении. В частности, при попытке запарковаться стоит адекватно оценить габариты своей машины.

"Можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить", – подчеркнул Хайцеэр.

Эксперт предупредил, что при движении по снегу существует риск провала автомобиля. Кроме того, при резком потеплении под стоящей на парковке машиной может образоваться лед.

"При выезде машину может понести, поэтому не надо делать резких движений", – отметил Хайцеэр.

Специалист порекомендовал возить с собой лопату и гранитную крошку. Эти вещи помогут выехать с парковки при образовании льда. Также не лишним будет иметь в машине размораживатель стекол, продолжил Хайцеэр.

"Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", – указал специалист.

Он добавил, что навыки парковки в сложных погодных условиях преподают на курсах экстремального вождения.

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