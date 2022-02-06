Автоэксперт рассказал, что делать, если замерзла незамерзайка

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Автовладельцы нередко приобретают стеклоомывающую жидкость, которая рассчитана на -30 градусов, однако на практике получается, что система омывателя отказывается работать даже при не очень сильном морозе, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.

При выборе незамерзающей жидкости автоэскперт порекомендовал учитывать температурный диапазон. По словам Сидорова, он должен быть с запасом. Например, если на улице около -20 градусов, то лучше приобретать незамерзайку, рассчитанную на эксплуатацию при -30 градусах. Если же и в этом случае система не работает, то речь идет о некачественном продукте.

"Существует великий шанс, что все это замерзнет, но что еще более небезопасно – в составе некачественного продукта может содержаться технический спирт, некоторые виды которого относятся к ядовитым веществам. Это может крайне негативно повлиять на здоровье водителя, потому что пары попадают через вентиляционную систему в салон", – приводит слова Сидорова агентство "Прайм".

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо покупать только качественную незамерзайку у официальных дилеров или в крупных магазинах, добавил специалист. В случае, если жидкость омывателя стекол все же замерзла, то необходимо переместить автомобиль в теплое помещение, после чего провести замену на более качественную незамерзайку, заключил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что самостоятельно отличить настоящую стеклоомывающую жидкость от подделки нельзя, поэтому незамерзайку стоит покупать только в магазинах.

Он также призвал не пытаться отличить настоящую незамерзайку по запаху: если жидкость изготовлена из метилового спирта, то узнать это в бытовых условиях не получится. При этом важно понимать, что попадание в организм даже незначительных капель метанола способно вызвать головную боль и расстройство зрения вплоть до его временной потери, заключил эксперт.