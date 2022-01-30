Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский Шереметьево признали вторым по загруженности аэропортом в Европе в 2021 году, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на ежегодный отчет Международного совета аэропортов (ACI) Европы.
Уточняется, что столичный аэропорт обслужил за прошлый год почти 31 миллион пассажиров.
На первом же месте по загруженности оказался аэропорт Стамбула, который обслужил почти 37 миллионов пассажиров. Третьим стал аэропорт имени Шарля де Голля в Париже (26 201 698 пассажиров), на четвертом месте – амстердамский аэропорт "Схипхол". Топ-5 замкнул столичный аэропорт Домодедово.
Из отчета следует, что пассажиропоток в аэропортах континента в 2021 году вырос на 37%, тогда как в 2020 году на фоне эпидемии данный показатель уменьшился на 59% по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году аэропорт Шереметьево был признан лучшим по качеству обслуживания пассажиров среди аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 миллионов человек. Награда тогда была вручена второй год подряд по итогам глобальной программы исследования уровня обслуживания Airport Service Quality (ASQ).
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