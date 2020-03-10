Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10 марта, 23:39

Аэропорт Шереметьево признали лучшим в Европе по сервису

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево признан лучшим по качеству обслуживания пассажиров среди аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 миллионов человек.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, награда вручена второй год подряд по итогам глобальной программы исследования уровня обслуживания Airport Service Quality (ASQ).

"Награды ASQ – это высочайшее признание для аэропортов во всем мире и признание превосходного качества обслуживания клиентов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Программа ASQ также предоставляет аэропортам данные измерений и сравнительного анализа, чтобы помочь повысить эффективность операционной деятельности.

Ежегодно проводится около 640 тысяч персональных опросов на 47 языках в 91 стране. Анкетирование ведется по 34 основным показателям качества обслуживания.

В частности, оно включает доступ в аэропорт, проведение регистрации и досмотра, состояние уборных, камер хранения и ресторанное обслуживание, передает Агенство "Москва".

В 2019 году Шереметьево вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров. Трафик вырос на 8,9 процента и достиг 49,9 миллиона человек.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика