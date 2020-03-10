Аэропорт Шереметьево признали лучшим в Европе по сервису

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево признан лучшим по качеству обслуживания пассажиров среди аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 миллионов человек.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, награда вручена второй год подряд по итогам глобальной программы исследования уровня обслуживания Airport Service Quality (ASQ).

"Награды ASQ – это высочайшее признание для аэропортов во всем мире и признание превосходного качества обслуживания клиентов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Программа ASQ также предоставляет аэропортам данные измерений и сравнительного анализа, чтобы помочь повысить эффективность операционной деятельности.

Ежегодно проводится около 640 тысяч персональных опросов на 47 языках в 91 стране. Анкетирование ведется по 34 основным показателям качества обслуживания.

В частности, оно включает доступ в аэропорт, проведение регистрации и досмотра, состояние уборных, камер хранения и ресторанное обслуживание, передает Агенство "Москва".

В 2019 году Шереметьево вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров. Трафик вырос на 8,9 процента и достиг 49,9 миллиона человек.