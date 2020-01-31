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Общество

11:37

В Домодедово запустили площадку онлайн-заказов из duty free

общество транспорт

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Аэропорт Домодедово запустил собственную площадку онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free), став первым из российских аэропортов в этом направлении, сообщает газета "Известия".

Сделать предзаказ товаров можно на электронной платформе market.dme.ru. Как рассказали представители воздушной гавани, это позволит пассажирам сэкономить время, выбрав товары до того, как отправиться в путешествие. В терминале аэропорта нужно будет лишь оплатить и забрать их.

По словам экспертов, сервис предзаказа товаров уже существует во многих зарубежных авиаузлах, однако в России долгое время сохранялась культура "спонтанных" покупок в duty free.

В будущем такая услуга может появиться также в столичном Шереметьево и петербургском Пулково.

Специалисты сервиса Ozon.travel опросили 2300 туристов и выяснили, что путешественники чаще всего покупают в duty free в ожидании рейса. Лидером рейтинга стала парфюмерия, ее выбирают 38% человек. Еще 31% респондентов сообщили, что приобретают в магазинах национальную еду.

Почти 16% опрошенных покупают в duty free спиртное, отдавая предпочтение крепким напиткам. На сувенирную продукцию обратили внимание 8% участников опроса, около 5% берут печенье, жвачку, шоколад и мармелад известных производителей.

Вместе с тем большинство туристов отметили, что готовы потратить в duty free не более ста евро. При этом каждый пятый может оставить там до трехсот евро, а 7% – больше тысячи евро. О том, что они принципиально никогда не посещают duty free, заявили 2% опрошенных.

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