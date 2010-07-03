Детские кроватки появились в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детские кроватки и радионяни появились в комнате матери и ребенка столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Теперь родители с детьми до трех лет, в случае длительного нахождения в аэропорту, могут с комфортом уложить ребенка спать", – сказано в сообщении пресс-службы.

С начала 2019 года в Домодедово реализуют программу по развитию семейных сервисов. Они позволят родителям и детям проще проходить предполетные процедуры и проводить время с большим комфортом в терминале, ожидая вылета.

Уточняется, что комната матери и ребенка находится на втором этаже в общей зоне терминала. Там оборудовали кухню, игровую зону и зону для отдыха, комнаты гигиены, а теперь и спальную с кроватками для маленьких пассажиров. По запросу посетителям комнаты бесплатно предоставят подгузники и одноразовые пеленки.

"На кухне также есть все необходимое: аппараты для подогрева бутылочек, микроволновые печи, кулеры с горячей и холодной водой", – добавили они.

По данным пресс-службы, в период с января по август Домодедово принял около 1,7 миллиона маленьких пассажиров. В воздушной гавани круглосуточно открыты шесть бесплатных игровых комнат, а также 23 комнаты пеленания и гигиены.

Ранее Домодедово признали компанией с лучшей репутацией в России. По версии Reputation Institute, в 2019 году столичный аэропорт опередил компанию "Яндекс", лидировавшую в рейтингах на протяжении двух лет. При этом "Яндекс" сохранил первое место в сфере высоких технологий, опережая Mail.ru и "Лабораторию Касперского".