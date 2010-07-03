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Москва 24

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18:30

Московские аэропорты сообщили о готовности к зиме

город транспорт

18:30

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты столичного авиаузла готовы к зиме. В воздушных гаванях созданы запасы противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.

Во Внуково к очистке аэродрома от наледи будут привлекать 130 единиц техники. Проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии.

"Спецмашины, самоходные механизмы аэродромной службы, пожарные автомобили и спецтехника технически исправны и оборудованы в соответствии с нормативными документами", – цитирует РИА Новости пресс-службу авиагавани.

В Шереметьево также подтвердили, что аэропорт готов к осенне-зимнему периоду.

Автопарк для работы аэропорта Домодедово в зимних условиях насчитывает более 60 единиц техники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката. Персонал прошел обучение, тренировки и инструктажи для бесперебойной работы аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу. Первым на нее приземлился самолет из Санкт-Петербурга. Благодаря новой полосе аэропорт сможет пропускать до 100 рейсов в час. Кроме того, по словам пилотов, одна из старых полос аэропорта нуждается в ремонте, поэтому открытия третьей очень ждали. Решение о ее строительстве было принято еще 10 лет назад.

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город транспорт

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