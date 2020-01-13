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Общество

17:01

Шереметьево вошло в десятку крупнейших аэропортов Европы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Аэропорт Шереметьево вошел в десятку крупнейших воздушных гаваней Европы по количеству обслуженных пассажиров, сообщает газета "Ведомости". Столичная авиагавань заняла восьмую строчку в этом рейтинге, а также стала первой по темпам роста среди аэропортов континента.

Отмечается, что в 2019 году трафик в Шереметьево вырос на 8,9% и достиг 49,9 миллиона человек. В то же время трафик лондонского аэропорта Гатвик за год достигнет 47 миллионов человек, а аэропорт Мюнхена – 48 миллионов человек.

По данным издания, рост Шереметьево связан с группой "Аэрофлот", которая, как и вся российская авиация в целом, растет быстрее мирового рынка.

На первом месте в рейтинге крупнейших аэропортов Европы находится лондонский аэропорт Хитроу, на втором месте – парижский Шарль Де Голль в Париже. На третьем месте – голландский Схипхол. За ними следуют аэропорты Франкфурта, Стамбула и Мадрида. На седьмом месте аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Затем идет Шереметьево, аэропорт Мюнхена и лондонский Гатвик, который замыкает топ-10.

28 декабря Владимир Путин подписал закон об оборудовании специальных зон для курения в аэропортах. Курить можно будет в изолированных непрозрачных помещениях. Они будут дополнительно оснащены системами вентиляции. Подобные курилки планируют расположить в транзитных зонах и местах ожидания полетов.

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