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Общество

16:52

Россиянам могут запретить курить на кухнях коммуналок

общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Госдуму внесли проект закона, согласно которому предлагается распространить запрет на курение на комнаты общего пользования в коммунальных квартирах. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента, сообщает "Интерфакс".

Авторство законопроекта принадлежит первому заместителю главы фракции "Единая Россия" Андрею Исаеву, председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову и члену комитета Николаю Герасименко.

По предложенной инициативе предлагается обратить внимание на защиту некурящих граждан, в частности детей, женщин и стариков, которые проживают в коммуналках и вынуждены дышать дымом курящих соседей.

Согласно действующему законодательству, запрет на курение действует в лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах. В связи с этим предлагается добавить в этот список еще и помещения, составляющие общее имущество собственников комнат в коммунальном жилье.

Ранее депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов. Законопроект о возвращении зон для курильщиков в аэропорты был одобрен в третьем чтении.

Депутаты вернули курилки в транзитные зоны аэропортов

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