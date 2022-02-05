Трамваи задерживаются на Симферопольском бульваре из-за машины на путях

Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно”

На Симферопольском бульваре задерживаются некоторые трамваи. Там на путях застрял автомобиль, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На Симферопольском бульваре из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 1, № 16", – говорится в публикации.

Уточняется, что сейчас трамваи временно ходят до метро "Чертановская", вместо остановки "Чертаново Южное". Пассажиров просят быть внимательнее и следить за голосовыми объявлениями.

Ранее в Москве стал доступен новый сервис для отслеживания расписания наземного транспорта. На остановках появились специальные QR-коды, при наведении смартфона на которые можно узнать, когда приедет нужный автобус, электробус или трамвай.

