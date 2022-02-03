В столице пройдет рейд по соблюдению таксистами правил перевозки пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичного управления Госавтоинспекции с 4 по 6 февраля проведут операцию "Такси", которая направлена на профилактику нарушений со стороны таксистов.

"В ходе проверочных мероприятий наши сотрудники обследуют территории обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси и места притяжения транспортных средств, водители которых осуществляют пассажирские перевозки легковыми автомобилями", – говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что особое внимание уделят транспортно-пересадочным узлам, подъездам к торгово-развлекательным центрам, станциям метро, гостиницам, железнодорожным вокзалам и автостанциям. При необходимости водителей будут проверять на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства РФ.

Ранее в столичной Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Чаще всего они управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

