Водителям рассказали об опасности остановки на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скоростной режим на МКАД достигает 100 километров в час, поэтому важно вовремя заметить остановившийся автомобиль. В противном случае может быть летальный исход, рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В ГИБДД добавили, что иногда водители недооценивают риски и, пытаясь доехать до безопасного места, останавливаются в полосе движения при поломке автомобиля.
"Мы не раз рассказывали о последствиях таких остановок и продолжаем напоминать о том, что остановка на крупной магистрали опасна и может стать роковой ошибкой водителя. Бывают и случаи, когда автовладелец действительно не может передвигаться дальше и производит остановку на проезжей части", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники постоянно мониторят ситуации и передают информацию в службу городского хозяйства в случае выявления остановок. Данные также передают экипажам ДПС.
В декабре сотрудники ГИБДД выявили свыше 170 фактов стоящего транспорта на МКАД и других магистралях.
Ранее эксперты объяснили, почему использовать электрокары выгоднее, чем машины на дизеле или бензине. Как рассказал партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, в случае с электрическим авто владелец может сэкономить на эксплуатации и обслуживании. Моржаретто согласился, что изначальная цена электромобиля дороже аналога на бензине или дизеле.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: