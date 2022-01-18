Водителям рассказали об опасности остановки на МКАД

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Скоростной режим на МКАД достигает 100 километров в час, поэтому важно вовремя заметить остановившийся автомобиль. В противном случае может быть летальный исход, рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что иногда водители недооценивают риски и, пытаясь доехать до безопасного места, останавливаются в полосе движения при поломке автомобиля.

"Мы не раз рассказывали о последствиях таких остановок и продолжаем напоминать о том, что остановка на крупной магистрали опасна и может стать роковой ошибкой водителя. Бывают и случаи, когда автовладелец действительно не может передвигаться дальше и производит остановку на проезжей части", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники постоянно мониторят ситуации и передают информацию в службу городского хозяйства в случае выявления остановок. Данные также передают экипажам ДПС.

В декабре сотрудники ГИБДД выявили свыше 170 фактов стоящего транспорта на МКАД и других магистралях.

Ранее эксперты объяснили, почему использовать электрокары выгоднее, чем машины на дизеле или бензине. Как рассказал партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, в случае с электрическим авто владелец может сэкономить на эксплуатации и обслуживании. Моржаретто согласился, что изначальная цена электромобиля дороже аналога на бензине или дизеле.

