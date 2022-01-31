Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Молния ударила в заходивший на посадку в Сочи самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы.

"В воскресенье при заходе на посадку в Сочи молния попала в самолет, который совершал полет из Красноярска. Посадка прошла благополучно", – сообщили в пресс-службе.

Это не первый подобный инцидент. 18 января молния ударила в самолет "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Сочи. ЧП также произошло при заходе самолета на посадку.